Drei Unwetter-Tote in Niederösterreich: Eine Person vermisst

Untergrafendorf, im Bezirk St. Pölten, wurde im Zuge der Unwetter-Katastrophe von einer Tragödie überschattet. Ein 70-jähriger Mann kam durch die Wassermassen in seinem Haus ums Leben. Die örtliche Feuerwehr zeigt sich betroffen: „Ein Rettungsversuch durch unsere vier im Feuerwehrhaus von den Fluten eingeschlossenen Kameraden war leider vergeblich.“

Eine Person vermisst

Außerdem wird in Untergrafendorf noch eine weitere Person vermisst. „Diese Person war in den Nachtstunden im Pkw von der Flut ergriffen worden“, berichtet die FF Untergrafendorf. Ein Erkundungstrupp konnte bei Tageslicht am gestrigen Sonntag, 15. September, schließlich das Auto in einem Feld auffinden. Vom Lenker fehlt allerdings bis jetzt jede Spur. „Wir hoffen hier noch auf ein glückliches Ende. Nichtsdestotrotz konnten wir acht Personen aus den Fluten retten“, so die Florianis abschließend.