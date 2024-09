Bruck-Mürzzuschlag: „Sind über Nacht ohne Evakuierung ausgekommen“

„Wir sind in der Nacht auf heute ohne Evakuierung ausgekommen. Es war alles aufgebaut, um den erwarteten 100 Bewohnern eine sichere Übernachtung zu bieten, aber der Betreuungseinsatz war dann doch nicht notwendig“, sagte Christoph Strahlhofer vom Bezirksrettungskommando Bruck-Mürzzuschlag Montagvormittag auf Anfrage der APA. Momentan sei die Situation entspannt, man sei aber auch auf jeden Fall am Nachmittag bzw. Abend vorbereitet, denn am Nachmittag breitet sich vom Norden laut Geosphere Austria noch einmal teils kräftiger Regen in der Steiermark aus.

Über 5.000 steirische Feuerwehrleute im Einsatz

Die steirischen Feuerwehren standen am Sonntag nahezu ununterbrochen im Einsatz. Sie wurden von Samstag bis Montagfrüh zu mehr als 1.700 Einsätzen gerufen. Durch Hochwasserereignisse war besonders der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag betroffen. Pumpeinsätze hatten bis in die späten Abendstunden angehalten. Meteorologen prognostizieren für den „Nordstau“ am Montag weitere Niederschlagsmengen zwischen 25 und 50 Liter pro Quadratmeter. In einigen Gebieten könnte es laut dem Landesfeuerwehrverband sogar zu punktuellen Überschreitungen dieser Werte kommen. Knapp 70 Wehren standen Montagfrüh im Einsatz. In Summe wurden laut dem Landesfeuerwehrverband Steiermark seit Samstag 455 Feuerwehren mit über 5.000 Feuerwehrfrauen und -männern alarmiert.

Weitere Wetterprognose

Grundsätzlich sei man in der Steiermark mit einem blauen Auge davongekommen, sagte Robert Stöffler vom Hydrografischen Dienst des Landes Steiermark am Montag zur APA. Geholfen habe, dass es in den höheren Lagen geschneit habe. In der Nacht auf Sonntag sei dann aber die Schneefallgrenze gestiegen, was wegen des dann ausgiebigeren Regens etwa für das Überlaufen des Thörlbachs gesorgt habe. Allerdings sammelten sich über dem Oberland schon am Montagvormittag die nächsten Regenwolken, die Niederschläge dehnten sich laut Wetterprognose am Nachmittag auf das ganze Land aus. Stöffler rechnete bis zum späten Abend bzw. Mitternacht mit Niederschlägen im oberen Bereich der Mürz und der Salza von 20 bis 40 Millimeter pro Quadratmeter. Derzeit liege man im Bereich HQ1, also einem alljährlich üblichen Hochwasser, man müsse aber ansteigend mit der Einstufung HQ5 bis 10 rechnen. (APA 16.09.2024)