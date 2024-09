Über 140 Personen sitzen seit Tagen auf Donau-Kreuzfahrtschiff fest

Wegen des durch heftigen Regen verursachten Hochwassers auf der Donau müssen unter anderem auch 102 Passagiere und 40 Crewmitglieder auf einem Schweizer Flusskreuzfahrtschiff „Thurgau Prestige“ in Wien an Bord verharren. Sie können das Schiff seit Samstag nicht verlassen, weil der Steg zum Pier überflutet ist, 5 Minuten berichtete. Der zuständige Reiseorganisator Thurgau Travel teilte am Montagvormittag mit, „die Verpflegung aller an Bord sei vollumfänglich sichergestellt“.

Keine Frachtschiffe im Hafen Wien

Im Hafen Wien werden derzeit keine Frachtschiffe abgefertigt. Die Hafenbecken Albern und Freudenau seien geschlossen, sagte Dieter Pietschmann vom Hafen Wien. Weder in noch vor den Becken von Albern und Freudenau sowie beim Ölhafen Lobau befinden sich derzeit Frachtschiffe. „Die Frächter haben sich offensichtlich auf die Wettersituation eingestellt.“ Die Frächter würden in solchen Fällen auf Lkw oder Schiene umsteigen. Für den Hafen Wien sei es wirtschaftlich irrelevant, auf welchem Weg die Fracht abgefertigt werde. Wobei vor allem sehr schwere Güter und Schütt- bzw. Streugut per Schiff transportiert werden, sagte Pietschmann zur APA. „Wir werden nur bei der Abfertigung der Schiffe einen statistischen Rückgang für die Zeit vom 14. bis 16. September sehen.“ (APA, 16.09.2024)