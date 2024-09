Mareiner: Bekannte steirische Holzfirma schlittert in die Insolvenz

Die Unternehmensgruppe Mareiner Holz teilte bereits in einer Aussendung am 13. September mit, dass alle Gesellschaften der Unternehmensgruppe (HD Holding GmbH, Mareiner Holz GmbH, Mareiner Altholz GmbH, Mareiner Holz SK) einen Insolvenzantrag eingebracht haben bzw. einbringen werden. Diesbezüglich wurden nun neue Informationen bekannt.

HD Holding GmbH: 20 Gläubiger betroffen

Die Holding hält 70 Prozent an der Mareiner Holz GmbH sowie 80 Prozent an der Mareiner Altholz GmbH. Weiters hält die Holding Beteiligungen an vier slowakischen Unternehmen (65 Prozent an der Marainer Property s.r.o. sowie je 50 Prozent an der Mareiner Elements s.r.o., der Mareiner Boutique s.r.o. und der Mareiner Holzmarkt s.r.o.). Auch diese sind laut AKV materiell insolvent, Insolvenzanträge seien in Vorbereitung. Im Unternehmen sind neben dem Geschäftsführer zwei Dienstnehmer beschäftigt. Von der Insolvenz der Holding sind laut Gläubigerliste 20 Gläubiger betroffen, heißt es in der AKV-Aussendung. Die HD Holding GmbH hat ihren Sitz in Sankt Marein im Mürztal.

Herausforderungen am Markt

Hinsichtlich der Insolvenzursachen führt man laut AKV aus, dass seit dem Jahr 2019 Erweiterungsaktivitäten vorgenommen wurden, um das Produktportfolio der Mareiner Gruppe zu erweitern. So seien das Unternehmen Mareiner Altholz in Schlierbach erworben und Gesellschaften in der Slowakei gegründet worden. Die Expansion erforderte einen erheblichen Finanzbedarf, welcher fremdfinanziert wurde. In den Jahren 2022 und 2023 sei es infolge der Ukraine-Krise zu einem Zusammenbruch auf den Märkten gekommen, sodass beträchtliche Verluste erzielt wurden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betragen laut AKV rund 1.425.428 Euro wovon rund 851.000 Euro auf Bankverbindlichkeiten, rund 195.000 Euro auf ic-Forderungen und der Rest auf Dienstnehmer sowie Abgaben- und Steuerrückstände zurückzuführen seien. Die Aktiva beziffert man hingegen mit rund 1.176.358 Euro zu Verkehrswerten. Zu Zerschlagungswerten erfolge eine erhebliche Wertberichtigung insbesondere im Hinblick auf die Beteiligungen aufgrund der Insolvenzen in der Unternehmensgruppe auf lediglich rund 151.370 Euro wovon wiederum rund 71.000 Euro durch Sonderrechte belastet seien. Das freie Vermögen zu Zerschlagungswerten belaufe sich daher lediglich auf rund 80.500 Euro. Eine Sanierung der Gesellschaft sei laut AKV nicht beabsichtigt, sodass man mit einer sofortigen Unternehmensschließung einverstanden sei.

Mareiner Holz GmbH insolvent

Auch die Mareiner Holz GmbH mit dem Sitz in Sankt Marein im Mürztal hat laut AKV einen Konkursantrag gestellt. Die Gesellschaft wurde im Jahr 1996 gegründet. Das Unternehmen stellt Wandpaneele, Terrassen und Fassaden her. „Das Unternehmen ist in der Branche sehr gut etabliert und zu den Kunden zählen vor allem Hotels, Chalets und gehobene Privatkunden. Das Unternehmen ist auch für seine exklusiven Wandverschalungen, ökologischen Terrassen und innovativen Fassadenlösungen bekannt“, heißt es in der AKV-Aussendung. Das Unternehmen beschäftigt 40 Dienstnehmer (15 Angestellte und 25 Arbeiter) und einen

Lehrling. Das Unternehmen habe zuletzt jährliche Umsätze zwischen 14 Mio. und EUR 18,7 Mio. Euro erzielt.

An Lösung soll gearbeitet werden

Hinsichtlich der Insolvenzursachen führt man dieselben Gründe wie bei der HD Holding GmbH an. Die Verbindlichkeiten sollen laut AKV rund 7.891.346 Euro betragen. Diesen Verbindlichkeiten sollen Aktiva von rund 7.305.286 Euro (Verkehrswert) bzw. von 6.023.604 Euro (Zerschlagungswert) gegenüberstehen. Von der Insolvenz sind 207 Gläubiger betroffen. Eine Sanierung der Gesellschaften sei laut AKV aus heutiger Warte nicht möglich, nachdem vor allem die entsprechende Liquidität fehle. Es soll jedoch an einer Auffanglösung gearbeitet werden.

Mareiner Altholz GmbH insolvent

Auch die Mareiner Altholz GmbH hat laut AKV beim Landesgericht Steyr einen Konkursantrag eingebracht. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Schlierbach. Im Unternehmen sind derzeit neun Dienstnehmer beschäftigt.

Hohe Verluste erzielt

Die in den beiden letzten Jahren massiv gestiegenen Lohnkosten haben den Betrieb überproportional getroffen, berichtet der AKV. Zudem habe man ungeplante Materialzukäufe tätigen müssen. Das Unternehmen sei zudem mit einer stark rückläufigen Marktentwicklung in dem für die Mareiner Altholz relevanten Segmenten (Bau und Immobilienprojektentwicklung) konfrontiert. Das Unternehmen habe daher in den beiden letzten Wirtschafsjahren bei Umsätzen zwischen 4,4 Mio. und 5,4 Mio. Euro Verluste in der Höhe von rund 230.000,00 (2022) und rund 540.000 Euro (2023) erzielt.

Sanierung nicht beabsichtigt

Die Verbindlichkeiten sollen laut AKV rund 2.602.794 Euro betragen. Die Aktiva bewerte man mit rund 1.387.198 Euro (Verkehrswert) bzw. mit 997.224 Euro (Zerschlagungswerte). Von der Insolvenz sind 63 Gläubiger betroffen. Bei den Warenvorräte sollen noch erhebliche Wertberichtigungen vorgenommen werden, welche noch zu prüfen seien. Eine Sanierung der Gesellschaft sei laut AKV nicht beabsichtigt, man sei mit einer sofortigen Unternehmensschließung einverstanden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 13:45 Uhr aktualisiert