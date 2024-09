Wetterbesserung in Sicht: Situation aber weiter gefährlich

Obwohl ab morgen eine deutliche Wetterbesserung in Sicht ist, heißt es noch nicht, dass man in den Unwettergebieten durchatmen kann. „Gerade zieht noch einmal ein Regengebiet durch, der Niederschlag wird noch bis in die Abendstunden andauern und von Wien aus dann langsam abklingen“, weiß eine Meteorologin der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Den meisten Niederschlag würde es dabei im Mostviertel südlich der Donau mit 20 bis 40, in Staulagen bis zu 60 Litern pro Quadratmetern und in Oberösterreich mit 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter geben.

„Es bleibt kritisch, es bleibt dramatisch“

Niederösterreich sei „weiter im Krisenmodus“, sagte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montagvormittag nach einer weiteren Lagebesprechung in Tulln. Sie wies darauf hin, dass neuerlich starke Regenfälle prognostiziert seien. Die Situation sei „sehr angespannt, sehr kritisch“. An die Bevölkerung richtete die Landeshauptfrau den Aufruf, von nicht notwendigen Fahrten Abstand zu nehmen, um sich einerseits nicht selbst zu gefährden und andererseits die Sicherheitskräfte nicht zu behindern. „Es bleibt kritisch, es bleibt dramatisch.“

©Screenshot „österreichische Unwetterzentrale“ | Die Wetterwarnungen der höchsten Stufe der „österreichischen Unwetterzentrale“… ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | …und der „GeoSphere Austria“ zeigen, dass die Situation heute noch kritisch bleibt.

Wetter stabilisiert sich ab Dienstag wieder

Am Dienstag sollte sich das Wetter dann aber wieder etwas stabilisieren. „Es wird auflockern und einen Mix aus Sonne und Wolken geben. Stellenweise kann es noch lokale Schauer ohne große Regenmengen geben“, erklärt die Meteorologin gegenüber 5 Minuten weiter. Am Mittwoch dürften sich die Restwolken dann früh gänzlich auflösen. „Uns erwartet ein sonniger und niederschlagsfreier Tag“, so die Expertin abschließend. Die Temperaturen werden bis Mittwoch in den von den Unwettern betroffenen Gebieten um bis zu zehn Grad ansteigen. Die wichtigsten Infos zu den Unwettern bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier.