Gastro-Größe verlässt Velden: „Auf Wiedersehen“

Gastronom Manuel Politzky verlässt Velden am Wörthersee.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 13:39 / ©Montage: Google Maps & zVg.

Julischka Politzky zog sich im Oktober 2023 als Pächterin des Casino Hotels Velden zurück und ging in die wohlverdiente Pension – 5 Minuten berichtete. In der Folge übernahm Casinos Austria gemeinsam mit der Gastronomietochter Cuisino die Führung des Hotels und aller angeschlossenen Gastronomiebetriebe. Ihr Sohn Manuel Politzky blieb dem Betrieb als Standortleiter erhalten – zumindest bis jetzt. Denn in den sozialen Medien nahm nun auch er Abschied von der Wörthersee-Gemeinde.

Gastro-Größe verlässt Velden

„Nachdem ich aus mehreren Gründen die gemeinsame Firma, welche ich mit meiner Mutter die vergangenen 20 Jahre führte, nicht übernehmen wollte, entschloss ich mich aber dennoch dazu, weiterhin und auch nach der Übernahme im Casino Hotel Velden beschäftigt zu bleiben und den Betrieb für Cuisino weiterzuführen“, beginnt er. Jetzt habe auch das ein Ende: „Nach einem erfolgreich absolvierten Jahr, möchte auch ich persönlich noch einmal ein bisschen was anderes sehen und habe mich dazu entschlossen, mit 31. Oktober 2024 dem Casino Hotel Velden, dem Le Café und dem SWITCH vorerst einmal ‚auf Wiedersehen‘ zu sagen.“

Abschiedsfeier im SWITCH

Wohin die Reise für ihn geht, verrät er noch nicht. Jedoch lädt er Freunde, Partner und Stammgäste am 21. September 2024 zu einer Abschiedsfeier ins SWITCH. „Ich [würde] gerne mit euch noch einmal in alt gewohnter Manier anstoßen“, so Politzky abschließend.