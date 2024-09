Wasserverkehr in Österreich kam teils zum Erliegen

Durch die Sperre der Donau für die Schifffahrt ab Ennshafen-Wallsee an der Grenze von Ober- und Niederösterreich sind laut Verkehrsministerium am Montag 56 Kreuzschiffe und 20 Güterschiffe stillgelegen. Passagiere hatte allerdings lediglich ein Flusskreuzfahrtschiff von Thurgau Travel an Bord, die vorläufig in Wien festsaßen. Mit einer Entspannung wird am Dienstag gerechnet. Der Schiffsverkehr auf der Donau wird untersagt, sobald die Pegel 70 Zentimeter über dem Sollwert liegen. Bei den jetzigen Wassermassen wurden laut dem Ministerium aber sogar Übersteigungen von bis zu 800 Zentimetern registriert. Sobald das Verbot verhängt wird, müssen die Schiffe vor Anker gehen und gesichert werden – bis sich die Pegel wieder entsprechend gesenkt haben.

Behördliche Sperre für Schiffsverkehr

Für den Schiffsverkehr gibt es eine behördliche Sperre ab Ennshafen-Wallsee an der Grenze von Ober- und Niederösterreich bis hin zur slowakischen Grenze. Das Hauptaugenmerk liegt derzeit bei den beiden freien Fließstrecken Kienstock in der Wachau sowie Wildungsmauer östlich von Wien, sagte Christoph Caspar von der Via Donau im Gespräch mit der APA. Vorerst gebe es keinen weiteren Anstieg des Wasserpegels, allerdings sei dies mit Vorsicht zu genießen – die Lage könnte sich durch Zuflüsse in die Donau auch wieder ändern. Entspannung wird für Dienstag erwartet. „Die meisten Schiffe sind in Häfen, einige wenige an den Anlegestellen“, sagte Birgit Brandner-Wallner von den 36 Anlegestellen von Linz bis Budapest betreibenden Donaustationen am Montag zur APA. Man müsse sich selbst erst einen genauen Überblick verschaffen. (APA, 16.09.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 15:15 Uhr aktualisiert