„Die Milchversorgung ist nun auch bei tagelangem Stromausfall gesichert“

„Zehn Tage Stromausfall – dennoch könnten wir dank unserer neuen Notstromaggregate die Herstellung unserer Milchprodukte ohne Unterbrechung fortsetzen“, erläutert Helmut Petschar, Geschäftsführer der Kärntnermilch. Somit wird die Kärntner Bevölkerung mit hochwertigen Käse- und Milchprodukten auch in Krisenzeiten beliefert. Gemeinsam mit Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Elektrofachmann Hans Hackl, der für die Installation der Aggregate verantwortlich ist, wird das Unternehmen zukunftsfähiger und resilienter.

Direkt vor dem Notstromaggregat der Kärntnermilch fand heute die Pressekonferenz statt.

Kärntnermilch investiert in die Zukunft

Die Notstromversorgung beträgt einen Anschaffungswert von 450.000 Euro, diese wurde mit Unterstützung des Landes Kärntens und Austria Wirtschaftsservice (AWS) finanziert. AWS steuerte eine Förderzusage von 98.133,12 Euro (21,8%) bei, darin enthalten ist auch ein Landesmittelanteil von 19.850,- Euro. Zusätzlich genehmigte LHStv. Gruber eine Top-up-Förderung aus dem Agrarreferat in der Höhe von rund 24.500 Euro. Die verbleibenden Kosten von rund 332.000 Euro (73,8%) wurden von der Kärntnermilch getragen.

Mit dieser Investition sind wir in der Lage, unseren Betrieb auch

in Krisenzeiten aufrechtzuerhalten und die Versorgung der Bevölkerung mit unseren Produkten sicherzustellen. Wir danken dem Land Kärnten und dem AWS für ihre Unterstützung. Helmut Petschar, Kärntnermilch Geschäftsführer



Einkommen der Bauern gesichert

Selbst in Krisenzeiten sorgt die ununterbrochene Milchproduktion dafür, dass über 1000 landwirtschaftliche Betriebe auf die zuverlässige Abholung ihrer Milch zählen können, was ihre Einkommenssorgen erheblich mindert. Auch die Bauern wurden bei der Anschaffung ihrer Notstromaggregate vom Land Kärnten gefördert, denn nur so kann die Milchproduktion bei Unwettern erhalten bleiben.

Die Kärntnermilch für Blackouts zu rüsten bedeutet zugleich Einkommen

vieler Landwirte zu schützen und einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Martin Gruber, Landeshauptmann Stellvertreter

Positiver Blick in die Zukunft

Obmann Albert Petschar und Elektrofachmann Hans Hackl zeigten sich ebenfalls zufrieden mit der erfolgreichen Umsetzung des Projekts und betonten die reibungslose Zusammenarbeit aller Beteiligten. Mit der neuen Notstromversorgung ist die Kärntnermilch bestens gerüstet, um auch in herausfordernden Zeiten ihre Produktion fortzusetzen und die Bevölkerung mit hochwertigen Milchprodukten zu versorgen.