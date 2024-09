Arbeiter klagt über Schmerzen – Rettung kommt aber nicht zu ihm

Über Wien sind in den vergangenen Tagen schwere Unwetter hinweg gezogen, die für Überschwemmungen, deutlich über 1.000 Feuerwehreinsätze und einen Teil-Ausfall der U-Bahnen gesorgt haben. Doch auch die Berufsrettung Wien hatte einige Einsätze wegen der Unwetter zu absolvieren – insgesamt waren es 14, „viele davon als Hilfeleistung für die Berufsfeuerwehr“, sagte Rettungssprecher Daniel Melcher am Montagvormittag der APA. Darunter fiel beispielsweise die Evakuierung mehrerer Häuser wegen des über die Ufer getretenen Wienflusses bei der Ludwiggasse in Penzing am Samstag. Dort wurden zwei der betroffenen Bewohner durch die Berufsrettung betreut.

Sieben Leichtverletzte in Zusammenhang mit der Witterung

Insgesamt gab es laut dem Sprecher bisher in Wien sieben Leichtverletzte im Zusammenhang mit der Witterung. Dabei habe es sich durchwegs um Personen gehandelt, die etwa durch eine Windböe umgestoßen wurden oder bei Nässe zu Sturz kamen und sich dabei Prellungen und Abschürfungen zuzogen.

Hunderte „normale“ Einsätze – ein Vorfall sticht aber heraus

Abseits solcher Unwetterfolgen absolvierte die Berufsrettung am Samstag rund 700 und am Sonntag 840 „normale“ Einsätze. Ein Vorfall stach dabei heraus: Im Ölhafen Lobau brauchte ein Arbeiter, der über Bauchschmerzen klagte, Hilfe, die Einsatzkräfte konnten aber wegen Hochwassers nicht zufahren. Der Kranke gelangte dann per Boot zu einer Stelle, an der ihn die Helfer übernehmen, versorgen und anschließend ins Spital bringen konnten. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter in Österreich bekommt ihr auch in unserem Liveticker hier. (APA/red, 16.9.24)