Schneeschmelze bringt weitere Gefahr: „Das nächste Ungemach droht“

Nach den heftigen Niederschlägen in der Nacht auf Sonntag ist die Nacht auf Montag in Niederösterreich ruhig verlaufen. Die Schwerpunkte hätten sich nicht verändert, sagte Niederösterreichs Feuerwehrsprecher Klaus Stebal der APA. Bis zum morgigen Dienstag, dem 17. September, halten die Niederschläge weiter an. Mehr dazu in: Wetterbesserung in Sicht: Situation aber weiter gefährlich. Jeder Tropfen kann damit schnell zu viel werden. Auch heute ist weiter mit Überflutungen und Dammbrüchen zu rechnen.

Eine letzte Runde Dauerregen kommt leider noch für die #Hochwasser-gebiete in Österreich und SO-Bayerns. Bis morgen früh fallen nochmal 30 bis örtl. >60 l/m² . Durch die steigenden Schneefallgrenze kommt nun noch der Abfluss der Schneeschmelze hinzu. /LDhttps://t.co/s8pJYIezXE — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) September 16, 2024

Schnee schmilzt ab

Eine weitere Gefahr bahnt sich an: Durch die zunehmenden Temperaturen beginnt auf den Bergen der Schnee zu schmelzen, weitere Wassermassen fließen somit ab. „Es ist außergewöhnlich viel Schnee gefallen für diese Jahreszeit, stellenweise waren es im Gebirge bis zu eineinhalb Meter“, erklärt eine Meteorologin der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Das könnte in den nächsten Tagen jenen Effekt mit sich bringen, dass vor allem der Schnee in tieferen Lagen zwischen 1.000 und 2.000 Höhenmetern wieder abschmilzt. „Es sickern wärmere Luftmassen ein. Wir erwarten dadurch am Mittwoch beispielsweise schon wieder bis zu 22 Grad“, so die Expertin. „Die Pegel werden also vermutlich ein bisschen länger brauchen, bis sie wieder ganz absinken.“

„Das nächste Ungemach droht“

ORF-Meteorologe Daniel Schrott dazu auf X (vormals Twitter): „Das nächste Ungemach droht, wenn die gewaltigen Schneemassen auf den Bergen in den nächsten Tagen zu schmelzen beginnen, wenn es wieder deutlich wärmer und sonniger wird.“ Bei bis zu über 20 Grad steigt die Schneefallgrenze auch wieder an und der Schnee taut dadurch. „Die Folge ist eine weiterhin prekäre Lawinensituation, Nassschneelawinen kommen dazu. Und: manche Einzugsgebiete, manche Bäche, kleinere Flüsse und Seen werden ihr eigentliches Hochwasser also noch vor sich haben, denn in den nächsten Wochen wird ein Großteil des Schnees von den Bergen wieder verschwinden“, warnt Schrott. Die wichtigsten Infos zum Unwetter in Österreich erfährst du auch in unserem Liveticker hier.

Das nächste Ungemach droht, wenn die gewaltigen Schneemassen auf den Bergen 🏔️in den nächsten Tagen zu schmelzen beginnen, wenn es wieder deutlich wärmer und sonniger wird.🌡️ pic.twitter.com/23OgmRHykZ — Daniel Schrott ☀️ (@DanielSchrott) September 16, 2024

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 14:33 Uhr aktualisiert