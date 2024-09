100-km/h-Böen rissen Bäume um: Florianis im Dauereinsatz

Am Wochenende

Veröffentlicht am 16. September 2024, 14:32 / ©Freiwillige Feuerwehr Raaba

„Am Wochenende spitzte sich die Lage dramatisch zu, so auch in Raaba. Sturmböen bis zu über 100 km/h fegten über das Ortsgebiet unserer schönen Marktgemeinde. Dies brachte einen massiven Windbruch in den Wäldern mit sich“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Raaba.

Notrufe im Minutentakt

Der erste Notruf erreichte die Freiwillige Feuerwehr gegen 23 Uhr. Ein Baum war auf die Straße gestürzt und blockierte den Verkehr. Doch das war nur der Anfang: Fast im Minutentakt gingen weitere Notrufe ein. Besonders dramatisch wurde es in den Gebieten Lamberg, Dürwagersbach und Aschenbach.

©Freiwillige Feuerwehr Raaba | Die Freiwillige Feuerwehr Raaba stand im Dauereinsatz. ©Freiwillige Feuerwehr Raaba | Dank vereinter Kräfte: Bis zum Mittag waren die Verkehrswege in Raaba wieder frei. ©Freiwillige Feuerwehr Raaba | Umgestürzte Bäume blockieren die Straßen: Die Feuerwehr im Dauereinsatz. ©Freiwillige Feuerwehr Raaba | Mit schwerem Gerät gegen die Naturgewalt: Feuerwehr und Gemeinde arbeiten Hand in Hand. ©Freiwillige Feuerwehr Raaba | Sturmschäden zwingen die Feuerwehr zur Sperrung mehrerer Straßen. ©Freiwillige Feuerwehr Raaba | Einige Bergungsarbeiten mussten aus Sicherheitsgründen gestoppt werden. ©Freiwillige Feuerwehr Raaba | Ein Baum kracht auf die Straße – die Feuerwehr rückt aus.

„Bergungsarbeiten aufgrund der vorherrschenden Lebensgefahr eingestellt“

„Die Aufräumarbeiten gestalteten sich schwierig. An einigen Stellen mussten die Bergungsarbeiten aufgrund der vorherrschenden Lebensgefahr eingestellt und die Straßen gesperrt werden. Nach einer schlaflosen und arbeitsreichen Nacht ging nach gerade einmal einer Stunde Pause ging dann bei Tagesanbruch der Einsatz weiter“, wird weiter ausgeführt. Mit schwerem Gerät, darunter Bagger und Traktoren, sowie privatem Forstgerät, das von Feuerwehrkameraden zur Verfügung gestellt wurde, konnten die Schäden nach und nach beseitigt werden. Bis zum Mittag waren die Straßen wieder frei.