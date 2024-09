Nächster Katastrophenhilfszug wird nach Niederösterreich entsendet

Dem dritten Katastrophenhilfszug gehören auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus den Bezirken Klagenfurt-Stadt und Klagenfurt-Land an. „Es ist selbstverständlich, dass auch unsere Klagenfurter Feuerwehren die Bevölkerung und Einsatzkräfte in den von den schweren Unwettern betroffenen Gebieten in Niederösterreich rasch und unbürokratisch unterstützen. In diesen schweren Stunden helfen wir den Menschen, wo wir können. Ein großer Dank an alle Hilfsorganisationen, die derzeit im Hochwassereinsatz stehen“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

©KK Am Foto: Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten)

Klagenfurts Bürgermeister: „Wollen uns revanchieren“

Der Bürgermeister erinnert an die Hochwassersituation in der Landeshauptstadt im Vorjahr, als auch Feuerwehren aus Niederösterreich in Klagenfurt mit Großpumpen ausgeholfen haben. Scheider: „Daher nutzen wir jetzt die Gelegenheit, um uns bei unseren niederösterreichischen Freunden zu revanchieren.“ Aus dem Bezirk Klagenfurt-Stadt beteiligen sich acht Freiwillige Feuerwehren mit insgesamt 35 Mann.

Fährt in der Nacht von Montag auf Dienstag los

Einsatzkräfte, Fahrzeuge und Gerätschaften werden in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Tulln verlegt. Neben sechs geländegängigen Fahrzeugen werden die Florianis vor allem auch Tauch- und Schmutzwasserpumpen, Notstromaggregate und Beleuchtungsmittel in das Krisengebiet bringen. Der dritte Katastrophenhilfszug wird etwa 24 Stunden im Einsatz sein.