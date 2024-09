Kärntner bei DSDS: An diesem Tag ist Ian Jules großer TV-Auftritt

Diese Woche geht RTL wieder auf die Suche nach „Deutschlands Superstar“. Ausgestrahlt werden insgesamt 15 neuen Folgen – inklusive des großen Live-Finales in Köln. Beworben haben sich für diese Staffel über 10.000 Menschen, darunter auch der bekannte Klagenfurter Sänger und Influencer Ian Jules. „Jetzt darf ich endlich auch verraten, wann meine Folge ausgestrahlt wird“, freut er sich im Gespräch mit 5 Minuten. Jules Folge ist am kommenden Samstag, dem 21. September 2024, auf RTL zu sehen. Auch auf RTL+ wird sie zur Verfügung gestellt.

Verfolgst du die aktuelle Staffel von DSDS? Natürlich! Freue mich schon darauf. Die ein oder andere Folge. Nein, ich mag Castingshows generell nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wird Ian Jules die DSDS-Jury überzeugen?

Ob er die Jury, bestehend aus der Schlagersängerin Beatrice Egli, Rapperin Loredana, DSDS-Chefjuror Dieter Bohlen und Sänger Pietro Lombardi, überzeugen konnte, darf er natürlich noch nicht verraten. „Das seht ihr dann am Samstag!“ Und auch ein weiteres Geheimnis soll dann gelüftet werden. Wie bereits berichtet, drehte RTL im Mai bei Ian Jules in Klagenfurt. Dabei ließ er sich unter anderem vor laufender Kamera ein Tattoo stechen. „Das Motiv wird ebenfalls in der Sendung am Samstag zu sehen sein“, so Ian abschließend.