Florianis im Dauereinsatz gegen Sturm und Hochwasser in Deutschlandsberg

Feuerwehr im Einsatz in Deutschlandsberg.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 15:02 / ©Heinzl

Das vergangene Wochenende war geprägt von heftigen Unwettern. Bereits im Vorfeld angekündigt, fegte der Sturm mit voller Wucht über den Bezirk. Besonders hart traf es den Norden und die Höhenlagen entlang der Koralm, während der Süden eher glimpflicher davonkam.

36 Einsätze in wenigen Stunden

„Während es bereits am Donnerstag und Freitag vereinzelte Einsätze bei umgestürzten Bäumen gab, ging es am Samstagabend ab kurz nach 19 Uhr für die Feuerwehren im nördlichen Teil des Bezirkes richtig los“, heißt es seitens des Bereichsfeuerwehrverbands Deutschlandsberg. Umgestürzte Bäume blockierten Straßen, und die Notrufe häuften sich. Zwischen 19 Uhr und dem späten Abend wurden die Einsatzkräfte 36-mal von der Bereichsalarmzentrale alarmiert. Ganze 17 Freiwillige Feuerwehren, insgesamt 240 Einsatzkräfte, standen bis Sonntagabend im Dauereinsatz. Besonders kritisch war die Lage im Raum Stainz. Hier mussten einige Arbeiten sogar abgebrochen werden, da die Gefahr für die Einsatzkräfte zu groß wurde. „Sicherheit geht vor“, betonte ein Feuerwehrsprecher.

Hochwassereinsatz in Niederösterreich

Während Deutschlandsberg noch mit den Folgen des Sturms kämpfte, rückte ein Zug des Katastrophenhilfsdienstes (KHD) am Sonntagmorgen ins Hochwassergebiet nach Niederösterreich aus. Der „Hochwasserzug 1“, bestehend aus 59 Feuerwehrleuten aus 14 Wehren, machte sich unter der Leitung von Kommandant OBR Josef Gaich auf den Weg in die stark betroffenen Gemeinden Alland/Mayerling, Leobersdorf und Klausen-Leobersdorf. Dort standen Rettungsaktionen, Verklausungen, Dammsicherungen und umfangreiche Pump- und Reinigungsarbeiten auf dem Programm. Die Feuerwehrleute arbeiteten bis in die Abendstunden – erst um 21.30 Uhr waren die letzten Einsätze abgeschlossen.

Dank und Anerkennung für die Helfer

Nach einem anstrengenden Tag gab es Dank und Anerkennung von Bürgermeister Stefan Loidl und Ortsfeuerwehrkommandant HBI Hannes Hofstätter im Rüsthaus Alland. Nach einer Stärkung traten die Einsatzkräfte gegen 22.15 Uhr die Heimreise an, wo sie in den frühen Morgenstunden wieder voll einsatzbereit waren.