Tierheim von Hochwasser bedroht: „Wir müssen evakuiert werden“

„’Wir müssen evakuiert werden…! – Mit diesen verzweifelten Worten rief uns gestern die Tierheimleitung des Tierheimes Kapfenberg an“, so das Team des Aktiven Tierschutz Austria – Arche Noah in Graz. Der Wasserpegel des Flusses Mürz, der direkt an das Tierheim grenzt, war durch die massiven Regenfälle und Unwetter der letzten Tage extrem gestiegen. „Das Risiko, dass das Wasser ins Tierheim gelangt und den Tieren zum Verhängnis wird, war zu groß. So wurde auf dringenden Rat der umliegenden Feuerwehren gehandelt. Bis zum Überlaufen des Flusses fehlten nur noch knappe zehn Zentimeter“, wird weiter ausgeführt.

Ab in die Arche

„Wir mobilisierten so schnell wie möglich mehrere Fahrzeuge und machten uns auf den Weg nach Kapfenberg. Ein paar Mitarbeiter opferten sogar ihre Freizeit, um bei dieser Rettungsaktion dabei zu sein. Acht Hunde und 20 Katzen wurden nach Graz transportiert. Da der Regen bereits wieder eingesetzt hat, werden sie zumindest die nächsten Tage bei uns in der Arche Noah verbringen“, wird abschließend mitgeteilt.

©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria | Notunterkunft in der Arche Noah. ©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria | Die geretteten Tiere finden vorübergehend Schutz vor dem Unwetter. ©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria | Kritische Lage im Tierheim. ©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria | Nur zehn Zentimeter trennten die Einrichtung vom Überflutungsrisiko. ©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria | Mitarbeiter und Helfer bereiteten die Evakuierung der Tiere vor.

Spendenkonto Tierheim Kapfenberg

IBAN: AT 03 3846 0000 1431 3738

Verwendung: Hochwasser

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 15:32 Uhr aktualisiert