Unwetter in Niederösterreich: 94 Schulen blieben geschlossen

Aufgrund der anhaltenden Hochwasserlage in weiten Teilen Niederösterreichs sind am Montag 94 Schulen im Bundesland geschlossen geblieben. „Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer sowie des gesamten Schulpersonals hat in dieser Krisensituation höchste Priorität für uns“, teilten Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Karl Fritthum mit. In den anderen Bundesländern hielten sich die Einschränkungen in Grenzen.

Noch unsichere Zukunft

Auch in den kommenden Tagen würden noch Schulen geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet bleiben müssen. Informationen über die aktuelle Situation würden laufend an die Betroffenen ergehen. Über die Dauer der Schließungen könne zum derzeitigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden, so Teschl-Hofmeister und Fritthum. Wie der Unterricht fortgeführt werde, hänge individuell vom jeweiligen Standort ab und werde zwischen der Schule und der Bildungsdirektion eng abgestimmt. Möglichkeiten seien die Aufrechterhaltung eines Notbetriebs an der Schule oder die Umstellung auf Distance-Learning.