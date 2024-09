Sturm-Chaos schränkt den Schulbetrieb in der Steiermark ein

In der Steiermark lief der Schulbetrieb am Montag laut dem Büro von Bildungslandesrat Werner Amon (SPÖ) größtenteils regulär, allerdings gab es in der Region Obersteiermark Ost Einschränkungen. In der Volksschule St. Radegund (Graz-Umgebung) musste der Unterricht aufgrund von Sturmschäden in das Kurhaus verlegt werden. Zwei Schulen verzeichneten eine deutlich geringere Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler. Der Zeitpunkt, ab dem alle Kinder und Jugendliche wieder sicher die Schule erreichen können, war am Montag noch unklar. Bei den Kindergärten war am Montag nur die Schließung eines Kindergartens im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag bekannt. (APA/red. 16.9.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 15:50 Uhr aktualisiert