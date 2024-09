Steht Kärnten vor der nächsten Corona-Welle?

Das Abwassermonitoring ist in Kärnten aus gesundheitspolitischen Gründen nie gestoppt worden. „Es hat sich nämlich als wertvolles und wichtiges Prognoseinstrumentarium bei Infektionserkrankungen erwiesen“, betonte Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) als zuständige Gesundheitsreferentin. Durchgeführt wird das Monitoring zweimal pro Woche an insgesamt elf Stellen, und zwar im Unteren Drautal, in Hermagor, in Ossiach, am Millstätter See, am Wörthersee-West, in Klagenfurt, in Villach, St. Veit an der Glan, in Ferlach, in Wolfsberg und in Völkermarkt. Die Auswertungen des Monitorings werden in der Folge der Ärztekammer, den Krankenanstalten und den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt: „Sie haben in den vergangenen Monaten tatsächlich sehr punktgenaue Prognosen zu Corona-Zahlen, Influenzaentwicklungen und RSV gegeben“, so die Landesrätin.

Trifft Kärnten nächste Corona-Welle?

Laut ILV-Leiter Gunther Vogl zeigen die Auswertungen aktuell „die exakt gleiche Situation wie 2023. Die Linien überschneiden sich de facto. Im Vorjahr hat sich daraus ein deutlicher Anstieg bis Ende Oktober, Anfang November entwickelt. Ich getraue mich zu prognostizieren, dass wir auch heuer vor der ersten Corona-Welle stehen“, erklärte Vogl. Mit dem Monitoring könne er Infektionswellen schon vier bis sechs Wochen im Voraus ablesen. „Was die Grippe betrifft, so wurde im Vorjahr der erste Peak erst Ende Feber registriert. Bei RSV wurde die Spitze einen Monat früher, im Jänner, erreicht“, informierte Vogl.

700.000 Euro in neue Geräte investiert

Was die Zukunft betrifft, betonte Prettner: „Es ist mein Anspruch als zuständige Referentin, dass das ILV Kärnten immer am Stand der Technik bleibt. […]“. Alleine im Vorjahr wurden 700.000 Euro in neue Geräte investiert. „So sei es auch möglich, innovative Projekte anzupacken“, sagte Vogl. Durch die Erderwärmung würden sich neue Fragestellungen ergeben: „Es ist spannend, aber auch dramatisch mitzuverfolgen, wie sich die Population von Tier- und Pflanzenarten in unseren Gewässern verändert. Je früher wir durch neue Untersuchungsmethoden beispielsweise das Vordringen von invasiven Tier- oder Pflanzenarten registrieren, desto früher und damit effektiver kann man gegensteuern“, erklärten Prettner und Vogl.

1.142 Covid-Abwasseranalysen pro Jahr

Beeindruckend sind die vom ILV-Leiter dargelegten Probenzahlen des Vorjahres: „Wir sprechen von rund 100.000 Proben pro Jahr. Wir haben 2.719 Lebensmittelproben, 6.991 Trinkwasserproben, 457 Bodenproben, 1.159 Badewasserproben, 30.539 amtliche und 36.806 private Veterinäruntersuchungen und 1.142 Covid-Abwasseranalysen durchgeführt. Dazu kommen Tausende Umweltanalysen im Bereich Feinstaub, Reinwasser, Fließgewässer, Grundwasser, Seenproben etc.“, machte Vogl deutlich. Er führt ein Team von 62 Mitarbeitern sowie acht Lehrlingen an.