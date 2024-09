Zu große Gefahr: Wiener Parks werden gesperrt

Das sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) heute bei einer Presse-Konferenz. Das Risiko umstürzender Bäume sei in den Wiener Parkanlagen zu groß, eine vorübergehende Sperre aller über 1.000 Parkanlagen der Wiener Stadtgärten wurde daher eingerichtet. „Durch die Regenmengen ist der Boden stark aufgeweicht und damit die Standsicherheit der Bäume beeinträchtigt. Bitte auch im Straßenbereich in der Nähe von Bäumen vorsichtig sein“, heißt es von der Stadt. Erst nach den Kontrollen würden sie wieder geöffnet, führten die Wiener Stadtgärten beziehungsweise die städtischen Forstbetriebe aus.

Lebensgefahr in Wiens Wälder

Lebensgefahr herrscht auch in Wiens Wälder. „Außerdem rät das Forstamt aufgrund von Lebensgefahr dringend davon ab, Wiens Wälder in den nächsten Tagen zu betreten. Bäume könnten auch nur bei geringem Wind ohne Vorwarnung umfallen“, informiert die Stadt Wien am heutigen Montagnachmittag. Betroffen sind auch größere Waldgebiete wie der Lainzer Tiergarten, die Steinhofgründe und das Erholungsgebiet Laaer Wald. Dort ist der Zutritt vorübergehend ebenfalls nicht erlaubt. Laut Kanzler Nehammer wird auch in den Bundesgärten untersucht, ob es Schäden gibt, die behoben werden müssen. (APA, red. 16.09.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 16:52 Uhr aktualisiert