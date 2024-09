Häftlinge verlegt: Wasser drang in Gefängnis ein

Eine Evakuierung sei bisher noch nicht erforderlich gewesen, wird das Justizministerium in einem Standard-Bericht zitiert. Die 41 Häftlinge seien zur „Entlastung der Infrastruktur“ vorübergehend in die Justizanstalt Wien-Josefstadt überstellt worden. Die Versorgung und Verpflegung der Insassen sei gewährleistet. Geringe Mengen an Wasser seien auch in den Justizanstalten Krems-Stein, Sonnberg und St. Pölten eingedrungen. Die Lage sei aber unter Kontrolle.