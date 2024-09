Unwetter-Chaos schränkte Schulbetrieb in Wien ein

In Wien gingen einige Schulen in den Notbetrieb.

In Wien gingen einige Schulen in den Notbetrieb.

In Wien konnte an den meisten Standorten ein geregelter Unterricht stattfinden, wie der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) und Bildungsdirektor Arno Langmeier in einer Aussendung betonten. Lediglich in einigen wenigen Schulen sei auf Notbetrieb umgestellt worden, um wetterbedingte Schäden zu beheben. Dies bedeute, dass Schülerinnen und Schüler, die trotzdem kommen, betreut würden, wurde erläutert. Sie könnten gemeinsam mit Lehrkräften den Stoff wiederholen. Auch Distance Learning wurde angeboten. Die Eltern der betroffenen Schulen seien noch am Sonntagabend informiert worden, hieß es. Man arbeite daran, an allen Standorten wieder einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. (APA, 16.09.2024)