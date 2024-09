„Zeit loszulassen“: Nimmerland Eltern-Kind-Cafè schließt endgültig

Martina Kohlberger und Natascha Strutz haben lange Zeit einen Nachfolger für das Nimmerland Eltern-Kind-Cafè in Klagenfurt gesucht.

„Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen“, erklären Martina Kohlberger und Natascha Strutz, die Betreiberinnen des Nimmerland Eltern-Kind-Cafè in Klagenfurt, in den sozialen Medien. Seit gut einem Jahr suchen sie jetzt nach einem Nachfolger für ihr Lokal. Auch 5 Minuten berichtete. „Doch leider blieb diese Person aus, und nach einem Jahr intensiver Suche mussten wir uns eingestehen, dass es an der Zeit ist, loszulassen.“

Klagenfurter Lokalbetreiberinnen: „Wir sind müde geworden“

Die Herausforderungen der letzten Jahre – darunter die Coronapandemie, die steigende Inflation sowie der Mangel an Mitarbeitern – hätten die beiden viel Kraft gekostet. „Wir sind müde geworden. Trotzdem blicken wir auf sechs wundervolle Jahre voller Freude, Lachen und unvergesslicher Momente zurück. Für all die lächelnden Kinder, die glücklichen Eltern, und die wertvolle Zeit, in der wir eure kleinen Schätze ein Stück beim Wachsen begleiten durften, sind wir von Herzen dankbar.“

Noch bis 30. September geöffnet

Für die letzten zwei Wochen wollen sie noch einmal alles geben. Wir haben von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. „Unser letzter Tag wird der 30. September sein. Es wäre uns eine große Freude, euch noch einmal persönlich verabschieden zu können“, so Strutz und Kohlberger abschließend.