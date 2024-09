Wasser stand bis zu den Balkonen: „Sowas habe ich noch nie erlebt“

In der Ludwiggasse in Wien zeigt sich die verheerende Wirkung des Hochwassers.

In der Ludwiggasse pumpten Anrainerinnen und Anrainer unter anderem Keller aus, wie sich bei einem Lokalaugenschein am Montagvormittag zeigte. Am Sonntag hatte die Feuerwehr dort einige Menschen in Sicherheit gebracht, nachdem das Wasser teils bis zu den Balkonen im ersten Stock stand, wie Augenzeugen der APA schilderten. Das genaue Schadensausmaß steht noch nicht fest, dürfte jedoch hoch sein. Eine Bewohnerin sprach von einem „einzigen großen See“, der sich am Vortag nach Überschwappen des Wienflusses gebildet hatte. „Sowas habe ich noch nie erlebt“, betonte die Dame – ein Tenor der beim Lokalaugenschein stets in Gesprächen mit Betroffenen durchklang. (APA/red. 16.9.2024)