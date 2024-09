Das Land befinde sich „seit Tagen in einer Ausnahmesituation, die alle sehr fordert“, hielt die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dort fest. Am Weg hierher sehe man die Wassermassen und die Schäden. „Die Schäden sind groß, das menschliche Leid noch größer“, sagte sie. So seien heute, nach dem tödlich verunglückten Feuerwehr-Kameraden in Michelhausen am Wochenende, zwei weitere Menschen zu Tode gekommen: „Wir sind in diesen Stunden mit den Gedanken bei den Angehörigen und der Feuerwehr.“

Danke an die Einsatzkräfte!

Am Wochenende seien niederösterreichweit über 25.000 Einsatzkräfte der Feuerwehr, über 1.000 Bundesheersoldaten und hunderte von Polizisten und Einsatzkräfte der Rettungsorganisationen im Einsatz gewesen. „Sie geben seit Tagen alles und gehen dabei auch über ihre Grenzen hinaus“, unterstrich sie. Deshalb habe man Feuerwehrleute aus den anderen Bundesländern und im Rahmen eines Assistenzeinsatzes Kräfte seitens des Bundesheeres angefordert.

Hoffnung auf Besserung

Die Landeshauptfrau appellierte weiters an die „Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher bitte durchzuhalten. Ja, wir spüren jetzt noch die Gewalt der Natur, gerade am Nachmittag gab es wieder starke Regenfälle, die Flüsse wurden aufgefüllt, die Retentionsbecken sind am Anschlag, 13 Dämme sind gebrochen und zwölf Gemeinden sind nicht erreichbar. Wir sind alle weiterhin gefordert, müssen zusammen anpacken, zusammenstehen und zusammenhalten.“ Sie hoffe, dass sich die Situation ab dem morgigen Nachmittag etwas entspanne.

„Es sind unfassbare Bilder einer Katastrophe“

„Es sind unfassbare Bilder einer Katastrophe. Und an erster Stelle unser tiefstes Mitgefühl den Todesopfern“, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sprach den Angehörigen der Todesopfer sein „tiefes Mitgefühl“ aus. Den eingesetzten Feuerwehrleuten sagte er seinen Dank und betonte: „Ihr habt tolle Arbeit geleistet. Haltet durch und wenn ihr frische Kräfte braucht: wir haben genug Reserven. Schulter an Schulter werden wir anpacken.“ In Rust habe man eine „dramatische Situation“, weshalb man hierher Großpumpen verlegen werde. Landesweit besonders stark betroffen seien weiterhin die Bezirke St. Pölten, Tulln, Krems und Horn.