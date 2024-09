Evakuierungen bleiben vorerst aus: Lage bleibt weiterhin angespannt

In der Obersteiermark kam es trotz der Hochwassersituation am Sonntagabend im Raum St. Barbara im Mürztal (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) nicht zu den befürchteten Evakuierungen. Das Bezirksrettungskommando bleibt jedoch weiterhin in Alarmbereitschaft, da im Laufe des Tages weitere Niederschläge vorhergesagt sind. Die Stromversorgungslage in der Region hat sich verbessert: Laut Energie Steiermark waren am Montagnachmittag noch rund 600 Haushalte ohne Strom.

Weiterer Regen am Abend erwartet

„Wir sind in der Nacht auf heute ohne Evakuierung ausgekommen. Es war alles aufgebaut, um den erwarteten 100 Bewohnern eine sichere Übernachtung zu bieten, aber der Betreuungseinsatz war dann doch nicht notwendig“, sagte Christoph Strahlhofer vom Bezirksrettungskommando Bruck-Mürzzuschlag Montagvormittag auf Anfrage der APA. Momentan sei die Situation noch entspannt, aber man sei auf den Abend vorbereitet, denn am Nachmittag breitet sich vom Norden laut Geosphere Austria noch einmal teils kräftiger Regen in der Steiermark aus.

Rund 600 steirische Haushalte ohne Strom

Auch bei der Stromversorgung gibt es endlich ein Aufatmen. Denn am Montagvormittag waren noch 55 Trafostationen beziehungsweise rund 800 Kunden nicht am Netz. „Das ist nur noch ein Zehntel von dem, was wir in den letzten Tagen hatten“, blickte Urs Harnik-Lauris von der Energie Steiermark zurück. Die südliche Steiermark und auch der westliche Raum sind bis auf Einzelfälle wieder versorgt. Bereits bis Sonntagabend konnte viel repariert werden. Den Schaden hinsichtlich Material und Arbeitsleistung schätzte er vorerst vorsichtig auf „mehrere Millionen Euro“. Heute Nachmittag waren noch etwa 30 Trafostationen und rund 600 steirische Haushalte ohne Stromversorgung.

Vorsicht: Wälder unbedingt meiden

„Wir appellieren an alle Steirerinnen und Steirer vorsichtig zu sein, bis sich die Lage tatsächlich entspannt und Wälder weiterhin zu meiden. Denn auch wenn der Wind nachlässt, ist die Gefahr umstürzender Bäume und herabfallender Äste groß“, wandte sich Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) an die Bevölkerung. Sein Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) bedankte sich bei Einsatzkräften und vielen freiwilligen Helfern.

Weiterer Niederschlag erwartet

Laut der Prognosen von heute Nachmittag ist die extreme Tiefdruckentwicklung der vergangenen Tage noch nicht gänzlich überstanden. „Der Wind weht in den Hochlagen noch stürmisch, wird aber am Nachmittag sukzessive schwächer. Von Nordosten erreicht die Steiermark nochmals ein Niederschlagsfeld.“ Eine Entspannung der Situation soll ab Dienstag einsetzen, es gelte aber auch bei nachlassendem Regen und Wind vorsichtig zu bleiben.

Hochwasserereignisse in Bruck-Mürzzuschlag

Die steirischen Feuerwehren waren am Sonntag nahezu durchgehend im Einsatz und wurden zwischen Samstag und Montagfrüh zu mehr als 1.700 Einsätzen gerufen. Besonders stark betroffen war der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aufgrund von Hochwasserereignissen, die vor allem Pumpeinsätze erforderlich machten, die bis in die späten Abendstunden andauerten. Laut dem Landesfeuerwehrverband Steiermark wurden seit Samstag insgesamt 455 Feuerwehren mit über 5.000 Feuerwehrfrauen und -männern alarmiert, um die Lage zu bewältigen.

Sturmschäden in den südlichen Landesteilen

In den südlichen Landesteilen, insbesondere in den Feuerwehrbereichen Graz-Umgebung, Weiz und Hartberg, konzentrierten sich die Einsätze auf die Beseitigung von Schäden, die durch starke Sturmböen verursacht wurden. Diese Schäden betrafen vor allem umgefallene Bäume und Strommasten. Thomas Meier vom Landesfeuerwehrverband Steiermark erklärte gegenüber der APA, dass die Arbeiten zum Schutz der Einsatzkräfte mit Einbruch der Dunkelheit unterbrochen werden mussten, aber seit Montagfrüh, wo möglich, wieder aufgenommen wurden. In den besonders von Sturmschäden und Überflutungen betroffenen Regionen wird erwartet, dass die Aufräumarbeiten aufgrund des Ausmaßes der Schäden und der noch anhaltenden Regenfälle noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

Hochwassergefahr hat abgenommen

Am Montagvormittag waren die Pegelstände und Durchflussmengen an den meisten steirischen Fließgewässern rückläufig, was auf eine Entspannung der Hochwassergefahr hindeutete. Die Mur in Graz hatte am späten Sonntagnachmittag ihren Höchststand beim Durchfluss erreicht, seither nahmen sowohl die Pegelstände als auch die Durchflussmengen ab. Ähnliche Entwicklungen wurden bei der Enns, der Liesing, der Mur in der Obersteiermark, der Mürz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und der Raab in der Oststeiermark, speziell in St. Ruprecht, verzeichnet. An der Messstelle der Mur in Mureck, kurz bevor der Fluss in Richtung Slowenien das Land verlässt, sammelten sich erwartungsgemäß große Wassermengen, doch auch dort sanken sowohl der Pegelstand als auch die Durchflussmenge.

Steiermark ist halbwegs gut davon gekommen

Robert Stöffler vom Hydrografischen Dienst des Landes Steiermark erklärte am Montag gegenüber der APA, dass die Steiermark grundsätzlich mit einem „blauen Auge“ davongekommen sei. Ausschlaggebend dafür war, dass es in den höheren Lagen geschneit hatte, was die Niederschlagsmenge zunächst gedämpft hatte. In der Nacht auf Sonntag stieg jedoch die Schneefallgrenze an, wodurch der Regen intensiver wurde. Dies führte unter anderem zum Überlaufen des Thörlbachs.

Montag weiterer Regen erwartet

Am Montagvormittag sammelten sich bereits neue Regenwolken über dem Oberland, und laut Wetterprognose breiteten sich die Niederschläge am Nachmittag auf das gesamte Land aus. Stöffler rechnete bis zum späten Abend bzw. bis Mitternacht mit Niederschlägen von 20 bis 40 Millimetern pro Quadratmeter im oberen Bereich der Mürz und der Salza. Aktuell befinde man sich im Bereich eines HQ1-Hochwassers, das einem jährlich üblichen Hochwasser entspricht, jedoch müsse man mit einer steigenden Einstufung auf HQ5 bis HQ10 rechnen, was auf stärkere Hochwasserereignisse hinweist. (APA, 16.9.24)