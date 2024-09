Mord-Alarm: Mann kommt bei Gewalttat ums Leben

In Kindberg kam es heute Nachmittag zu einem Gewaltverbrechen, bei dem ein Mann ums Leben kam.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 16:55 / ©5 Minuten

Heute Nachmittag, am 16. September, kam es in einem Haus in Kindberg zu einem Gewaltverbrechen. Dabei kam ein Mann ums Leben. Im Verdacht steht ein Jugendlicher, der nach einer Alarmfahndung von der Polizei bereits festgenommen werden konnte. Die Staatsanwaltschaft Leoben sowie das Landeskriminalamt Steiermark haben die Erhebungen vor Ort aufgenommen. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 17:15 Uhr aktualisiert