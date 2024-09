Erfolg für Kärntner: Mountainbike-Orienteering-Staffel holt Bronze

Der Georg Koffler bei der Weltmeisterschaft im Mountainbike-Orienteering in Bulgarien.

Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Hannes Hnilica und Andreas Waldmann holte der Kärntner Georg Koffler die Bronzemedaille in der Staffel. Das Rennen sei jedoch alles andere als leicht für Koffler gewesen. Bereits auf dem Weg zum ersten Kontrollpunkt kam es zu einem schweren Sturz, als er aufgrund eines Bremsmanövers eines finnischen Athleten zu Fall kam. Doch der Kärntner ließ sich davon nicht entmutigen. Im Gegenteil: Gemeinsam mit Hnilica, der einen extrem schnellen Start hinlegte, und Waldmann, der auf der Schlussschleife glänzte, sicherte sich das Team die verdiente Bronzemedaille.

Kärntner beendet WM mit Bronze

„Es war ein extrem hartes Rennen, aber wir haben als Team alles gegeben und sind überglücklich, dass wir mit Bronze belohnt wurden“, so Koffler nach dem Rennen. Mit der Bronzemedaille in der Tasche und dem 17. Platz in der Langdistanz kann Koffler auf eine herausfordernde, aber letztlich erfolgreiche Weltmeisterschaft zurückblicken.