Aus Anadi wird Bank Burgenland: Erste Filiale in Kärnten eröffnet

„Die Bank Burgenland der GRAWE Bankengruppe ist der ideale Übernehmer unseres Filialnetzes und des Großteils unseres KMU-Geschäfts in Kärnten. Unsere Kunden werden bei der GRAWE Bankengruppe unter der Marke Bank Burgenland Kärnten bestens aufgehoben sein. Ich möchte mich bei der GRAWE Bankengruppe für den reibungslosen und immer vertrauensvollen Verhandlungs- und Übergabeprozess bedanken“, unterstreicht Christian Kubitschek, CEO der Anadi Bank. Auch rund 70 Mitarbeitende werden von der GRAWE Bankengruppe übernommen.

Eröffnung in der Klagenfurter Domgasse

„Das Filialgeschäft in Kärnten passt sehr gut zu unserem eigenen Geschäftsmodell und den Werten der Bank Burgenland“, betont auch Christian Jauk, CEO der GRAWE Bankengruppe. In der ehemaligen Anadi-Filiale in der Klagenfurter Domgasse wurde am heutigen Montag, auch schon die erste Filiale der Bank Burgenland in Kärnten eröffnet. In seiner Ansprache betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ): „Die Bank Burgenland setzt auf das Retail-Geschäft und bekennt sich zur Regionalität. Es freut mich, dass die zehn Filialen auch weiterhin für die Kärntnerinnen und Kärntner erhalten bleiben“. Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) hieß die Bank Burgenland ebenfalls in der Landeshauptstadt Klagenfurt willkommen.