Rust im Tullnerfeld (NÖ) wird evakuiert – 200 Bewohner betroffen

Rust im Tullnerfeld in Niederösterreich steht am Montagabend vor der Evakuierung. Der Landesführungsstab bestätigte gegen 17 Uhr, dass alle rund 200 Einwohner des Ortes ihre Häuser verlassen müssen, wie mehrere Medien berichten. Aufgrund der drohenden Hochwasserwelle und der bereits stark beschädigten Dämme ist die Situation besonders kritisch. Zur Unterstützung der Einsatzkräfte wird das Bundesheer hinzugezogen. Die Evakuierung wird voraussichtlich in den Abendstunden beginnen. Der Bürgermeister von Rust im Tullnerfeld, Bernhard Heinl, bestätigte gegenüber dem ORF die Evakuierung und informierte die Bevölkerung entsprechend.

