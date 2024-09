Kärntnerin (60) ging Betrüger auf den Leim: Mehrere tausend Euro weg

Veröffentlicht am 16. September 2024, 17:38 / ©Pexels / Sam Lion

Die 60-Jährige bot eine HiFi-Anlage auf der Online-Plattform zum Verkauf an. In der Folge wurde sie von dem bislang unbekannten Täter kontaktiert. „Dieser übermittelte der Frau einen Link, worauf das Opfer in weiterer Folge Bankdaten bekanntgab und mehrmals Zahlungsaufträge durchführte“, heißt es seitens der Polizei. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.