Graz als Vorreiter: Erste Zapfsäule Österreichs geehrt

Am Grazer Jakominiplatz wird ab Montag die erste in Österreich errichtete Zapfsäule mit einem Denkmal gewürdigt.

Für den motorisierten Individualverkehr ist der zentrale Grazer Jakominiplatz mittlerweile weitgehend gesperrt. Dennoch wird ab Montag ein bedeutendes Stück heimischer Automobilgeschichte präsentiert. Die Stadt Graz und die Wirtschaftskammer haben der ersten in Österreich errichteten Zapfsäule ein Denkmal gesetzt, bestehend aus Text und Bodenmarkierung. Diese Zapfsäule wurde am 16. September 1924 von dem ehemaligen Rennfahrer Heinrich Haas und dem Kinobesitzer Karl Löffler eröffnet, wie die Wirtschaftskammer mitteilt.

Erste Tankstelle Österreichs in Graz

Die Benzinzapfsäule am Grazer Jakominiplatz wies einen besonderen Luxus auf, denn sie war überdacht. Der erste Kunde war der damalige christlichsoziale Vizebürgermeister Rudolf Pertassek, der mit seinem Automobil kam. Bald folgten weitere Zapfstellen in Graz, am Lend- und Griesplatz. Die Schlagzeile der Tageszeitung „Tagespost“ vom 16. September 1924, „Graz ist wieder um ein gutes Stück den anderen Städten voraus“, sollte sich bewahrheiten. Erst ein Jahr später wurden in Wien die ersten öffentlichen Benzinzapfsäulen aufgestellt. Der Kraftstoff wurde damals, wie heute, in unterirdischen Tanks gelagert. Zuvor war Benzin in Apotheken verkauft und später aus Tonnen in Hinterhöfen oder an Gehsteigen gezapft worden.

Erweiterung durch Bürgerproteste verhindert

Die erste Grazer Tankstelle durchlief zahlreiche Umbauten und Besitzerwechsel und erlebte auch Bürgerprotesten. Im Jahr 1926 versuchten die Betreiber, die Lagerkapazität von 5.000 auf 15.000 Liter zu verdreifachen, um dem wachsenden Andrangs und der zunehmenden Motorisierung gerecht zu werden. Dieser Plan stieß jedoch auf Widerstand von Anrainern, der letztlich erfolgreich war.

Historische Zapfsäule am Jokominiplatz

Das Ende der ersten Zapfsäule Österreichs kam am 17. Januar 1964, als der letzte Betreiber die Stilllegung der Gewerbeberechtigung beantragte und der Tankkiosk abgerissen wurde. Der Jakominiplatz entwickelte sich daraufhin zur zentralen Drehscheibe des öffentlichen Verkehrs in Graz, da bereits vor der Eröffnung der Zapfsäule alle Tramlinien über diesen Platz führten. An der Stelle des ehemaligen Tankkiosks halten nun die Busse der Grazer Verkehrsbetriebe. Die neu aufgestellte Zapfsäule, die noch analog mittels Zählscheibe die getankte Menge anzeigt, befindet sich im Haltestellenbereich der Buslinie 32.

Sonderausstellung zur Tankstelle

Das Thema der Tankstelle wurde bereits 2019/20 in einer Sonderausstellung im Grazer Volkskundemuseum behandelt. Unter dem Titel „Mythos Tankstelle“ präsentierten das Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Graz sowie die Wirtschaftskammer Steiermark – Fachgruppe Garagen-, Tankstellen- und Serviceunternehmungen und Fachgruppe Energiehandel, die vielfältigen Aufgaben und Funktionen einer Tankstelle im Laufe der Jahrzehnte, die weit über den Verkauf von Treibstoffen hinausgingen. Zum Jubiläum erschien auch das Buch „Mythos Tankstelle“ von Helmut Eberhart. (APA, 16.9.24)