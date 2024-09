Unwetter führte zu 90 Einsätze und mehreren Evakuierungen in Schwechat

Seit Freitagnachmittag bewältigt die Freiwillige Feuerwehr Schwechat rund 90 Einsätze wegen des schweren Unwetters. Am Sonntag war die Lage besonders angespannt. Unterstützung wurde von den Katastralgemeinden Mannswörth, Kledering und Rannersdorf angefordert.

Mehrere Siedlungen evakuiert

„Die kritischste Situation gab es am Sonntagvormittag in einem Mehrparteienhaus mit knapp 40 Wohnparteien. Dieses musste aufgrund Einsturzgefährdung durch die Polizei und Feuerwehr evakuiert werden. Nach einer Evaluierung durch die Genossenschaft, Bürgermeisterin Karin Baier und einem Statiker konnte am Montagmittag Entwarnung gegeben werden und die Wohnparteien wieder in ihr Heim zurückkehren“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat.

©FF Schwechat | Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat im Einsatz. ©FF Schwechat | Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat im Einsatz. ©FF Schwechat | Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat im Einsatz. ©FF Schwechat | Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat im Einsatz. ©FF Schwechat | Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat im Einsatz. ©FF Schwechat | Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat im Einsatz. ©FF Schwechat | Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schwechat im Einsatz.

3.000 Stunden im Einsatz

Über 40 Feuerwehrleute und freiwillige Helfer waren zeitweise im Einsatz, unterstützt von elf Personen, die für die Verpflegung sorgten. Die Feuerwehrleute haben bereits rund 3.000 Stunden im Einsatz geleistet. Neben den laufenden Kontrollen von kritischen Punkten und Pegelständen wurde auch der Bezirksführungsstab eingerichtet.

„Zum aktuellen Zeitpunkt finden laufend Kontrollen statt“

„Zum aktuellen Zeitpunkt finden laufend Kontrollen von kritischen Punkten sowie den Pegeln der Flüsse statt. Im Bedarfsfall sind zwei komplette Löschgruppen, Sonderfahrzeuge sowie mehrere Führungsfahrzeuge im Feuerwehrhaus besetzt, um rasch eingreifen zu können. Weitere Kräfte sind im Bedarfsfall auf Rufbereitschaft“, heißt es abschließend.