Steirer (36) getötet: Tatverdächtiger ist erst 14

Heute, am 16. September, gegen 14 Uhr kam es in einem Haus in Kindberg zu einem Gewaltverbrechen. Infolge eines Streites kam ein 36-jähriger Mann ums Leben. Im Verdacht steht dabei sein 14-jähriger Bruder, der nach einer Alarmfahndung von der Polizei bereits festgenommen werden konnte. Seine Leiche wurde im Einfamilienhaus, in dem die beiden Brüder gewohnt haben, gefunden.

14-jährige Bruder wird vernommen

Die Staatsanwaltschaft Leoben sowie das Landeskriminalamt Steiermark haben die Erhebungen vor Ort aufgenommen. „Der 14-jährige Tatverdächtige wurde in die Polizeiinspektion Bruck-Mürzzuschlag überstellt und wird in den nächsten Stunden von der Staatsanwaltschaft vernommen“, bestätigte ein Pressesprecher gegenüber 5-Minuten. Sein Motiv sowie der genaue Tathergang sind derzeit noch unklar. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 19:09 Uhr aktualisiert