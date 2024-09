Kein Aufatmen in Oberösterreich: Wasserpegel sollen in der Nacht steigen

Überflutungen werden aber am ehesten an den kleineren und mittleren Gewässern im unteren Mühlviertel und im Innviertel erwartet, an denen noch immer hohe Wasserführungen vorherrschen. Zwar sollen die Niederschläge in der Nacht abklingen, doch die Schneefallgrenze verschiebt sich nach oben, auf 1.500 bis 2.000 Meter Seehöhe. Daher seien Gewässer mit alpinen Einzugsgebieten besonders gefährdet, so der Hydrografische Dienst.

Intensive Niederschläge lassen Gewässer in Oberösterreich steigen

Die wieder intensiver werdenden Niederschläge lassen die kleineren und mittleren Gewässer in Oberösterreich am Montag im Laufe der Nacht ansteigen. Dabei seien die Gewässer im unteren Mühlviertel wie Aist und Naarn derzeit auch noch hoch, sagte Peter Kickinger vom Hydrografischen Dienst des Landes Oberösterreich. Das lasse bis zu 30-jährliche Hochwässer und erneut Überflutungen erwarten. Bei vielen Seen ist die Lage ebenfalls angespannt, hieß es bei der Feuerwehr.

„Salzach, Inn, Traun, Enns und auch Donau sind derzeit rückläufig, steigen aber wieder“

Auch im Innviertel sind teilweise höhere Niederschläge prognostiziert. „Salzach, Inn, Traun, Enns und auch Donau sind derzeit rückläufig, steigen aber wieder ähnlich an wie am Sonntag“, so Kickinger. Die Flüsse aus dem Alpenvorland bringen eine höhere Wasserführung auch durch die Schneeschmelze, da die Schneefallgrenze von 1.000 auf 2.000 Meter steigt.

Erst am Dienstag soll es ruhiger werden

Geosphere Austria erwartete für Oberösterreich bis Montag Mitternacht Regenmengen von 20 bis 50 Millimeter, im gesamten Gebirge bis zu 70 Millimeter, bevor sich der Niederschlag in der Nacht abschwächen sollte. Am Dienstag soll es mit dem Starkregen und auch der Regenwarnung vorbei sein.

Oberösterreichs Feuerwehr: 10.000 Einsatzkräfte, 18.000 Stunden Arbeit

Seit Beginn der Unwetter standen in Oberösterreich rund 10.000 Feuerwehrleute im Einsatz und leisteten insgesamt rund 18.000 Arbeitsstunden, zog das Landesfeuerwehrkommando zu Mittag eine erste Zwischenbilanz. 1.500 Einsätze wurden bewältigt, großteils handelte es sich um Pump- sowie Sicherungsarbeiten an Gebäuden und auf Verkehrsflächen. 250 Feuerwehrleute sowie 45 Einsatzfahrzeuge und Sondergeräte aus Oberösterreich sind zudem in Niederösterreich im Einsatz.

Feuerwehren warnen

Die Feuerwehren appellieren weiterhin, sich von Wildbächen, Fließgewässern, überfluteten Flächen sowie Unterführungen fernzuhalten und nicht nötige Autofahrten und Outdoor-Aktivitäten zu vermeiden. Die eigenen vier Wände solle man schützen, indem man Fenster und Dachluken geschlossen hält und gefährdete Objekte mit Sandsäcken sichert. (APA/red. 16.9.2024)