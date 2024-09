Forst-WM: Kann der Kärntner Mathias Morgenstern den Titel verteidigen?

25 Nationen treten bei der „World Logging Championship“ (WLC) in drei verschiedenen Klassen gegeneinander an und zeigen, was sie mit ihren Motorsägen alles leisten können. Veranstalter des Großwettbewerbes ist die International Association Logging Championships (ialc) gemeinsam mit dem Forstwettkampfverein Österreich. Auch heuer gehen die aktuelle Weltmeisterin Barbara Rinnhofer aus der Steiermark und Weltmeister Mathias Morgenstern aus Kärnten wieder als Favoriten an den Start.

103 Teilnehmende rittern in Wien um WM-Medaillen

„Es freut mich, dass die Forst-WM nach über 25 Jahren wieder in Österreich stattfindet“, erklärt Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP). Mit Wien als Austragungsort bringe man die Forstarbeit vom Wald in die Stadt und mitten auf die Donauinsel. „Ich wünsche den Athletinnen und Athleten auch heuer viel Erfolg und bedanke mich bei allen Mitwirkenden, die ein solches Event möglich machen“, so Totschnig. Der WM-Wettkampf findet in drei Klassen statt, nämlich Profis Frauen, Profis Männer und U-24. Rund 103 Teilnehmende, darunter 15 Frauen, treten in fünf Einzeldisziplinen an und zwar in Kettenwechsel, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt, Zielfällung sowie Entasten. Bei den Profis gibt es zusätzlich eine Teamwertung und darüber hinaus treten die Teams am Finaltag auch in der Länderstafette gegeneinander an.

Daumen sind gedrückt

„Die Forst-Weltmeisterschaft ist eine großartige Gelegenheit, auch der breiten Öffentlichkeit die Bedeutung unseres nachhaltig bewirtschafteten Waldes in Erinnerung zu rufen – für regionale Wertschöpfungsketten, die Lebensvielfalt, aber auch die Sicherheit der Bevölkerung und vieles mehr“, betont Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger und wünscht abschließend allen eine erfolgreiche Veranstaltung.