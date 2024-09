Wetteraussicht für die Steiermark: Kommen erneut Unwetter auf uns zu?

Die steirischen Feuerwehren standen am Sonntag nahezu ununterbrochen im Einsatz. Sie wurden von Samstag bis Montagfrüh zu mehr als 1.700 Einsätzen gerufen. Durch Hochwasserereignisse war besonders der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag betroffen. Pumpeinsätze hatten bis in die späten Abendstunden angehalten. Meteorologen prognostizieren für den „Nordstau“ am Montag weitere Niederschlagsmengen zwischen 25 und 50 Liter pro Quadratmeter. In einigen Gebieten könnte es laut dem Landesfeuerwehrverband sogar zu punktuellen Überschreitungen dieser Werte kommen. Knapp 70 Wehren standen Montagfrüh im Einsatz. In Summe wurden laut dem Landesfeuerwehrverband Steiermark seit Samstag 455 Feuerwehren mit über 5.000 Feuerwehrfrauen und -männern alarmiert.

„Mit einem blauen Augen davongekommen“

Grundsätzlich sei man in der Steiermark aber mit einem blauen Auge davongekommen, sagte Robert Stöffler vom Hydrografischen Dienst des Landes Steiermark am Montag zur APA. Geholfen habe, dass es in den höheren Lagen geschneit habe. In der Nacht auf Sonntag sei dann aber die Schneefallgrenze gestiegen, was wegen des dann ausgiebigeren Regens etwa für das Überlaufen des Thörlbachs gesorgt habe.

Wetteraussicht für die Steiermark

Allerdings sammelten sich über dem Oberland schon am Montagvormittag die nächsten Regenwolken, die Niederschläge dehnten sich laut Wetterprognose am Nachmittag auf das ganze Land aus. Stöffler rechnete bis zum späten Abend bzw. Mitternacht mit Niederschlägen im oberen Bereich der Mürz und der Salza von 20 bis 40 Millimeter pro Quadratmeter. Derzeit liege man im Bereich HQ1, also einem alljährlich üblichen Hochwasser, man müsse aber ansteigend mit der Einstufung HQ5 bis 10 rechnen. Laut Prognosen ist die extreme Tiefdruckentwicklung der letzten Tage noch nicht gänzlich überstanden. Der Wind weht in den Hochlagen noch stürmisch, wird aber am Nachmittag sukzessive schwächer. Von Nordosten erreicht die Steiermark nochmals ein Niederschlagsfeld. Der in der nördlichen Obersteiermark bereits eingesetzte Niederschlag wird am Nachmittag stärker. In den Abendstunden klingt der Niederschlag im Nordosten ab, im Ausseerland regnet es noch mit abnehmenden Intensitäten bis Mitternacht. Eine Entspannung der Situation soll ab Dienstag einsetzen, es gilt aber auch bei nachlassendem Regen und Wind vorsichtig zu bleiben.

Landesfeuerwehrverband Steiermark warnt

Auch der Landesfeuerwehrverband Steiermark warnt vor erneuten Regenmengen am Montag: „Achtung, es droht ergiebiger Niederschlag! Am Nachmittag zieht von Norden intensiver Regen auf. Besonders in den Nordstaugebieten muss mit teils erheblichen Niederschlägen gerechnet werden.“ Im Gebirge weht der Wind noch mit bis zu 80 km/h, in der Oststeiermark mit 60 bis 70 km/h. Die Schneefallgrenze soll im Nordwesten auf 1800 Meter liegen, im Nordosten auf 2100 Meter. Am Dienstag soll sich die Lage voraussichtlich wieder beruhigen.

Wetterlage in Graz: „Weitere Regenfälle, Wind lässt nach“

Die aktuellen Wetterprognosen zeigen, dass im Grazer Stadtraum noch bis heute in die Nachtstunden mit geringen Niederschlägen zu rechnen ist. Die Muruferpromenade bleibt dennoch bis auf weiteres gesperrt, teilt die Stadt Graz am Montagvormittag mit. „Bitte meiden Sie auch weiterhin den Aufenthalt unter oder neben Bäumen, in Parkanlagen und Wäldern! Aufgrund der Wettersituation der letzten Tage kann es nach wie vor zu herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen kommen“, so die Warnung. Prognosen würden noch moderate Windspitzen bis zum Nachmittag zeigen, danach folgt eine Beruhigung der Wettersituation. „Bitte bleiben Sie dennoch vorsichtig!“ (APA/RED 16.09.2024)