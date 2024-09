Kampf gegen Wetterchaos: Warnung vor Bäumen, Muren und Lawinen

In dieser Wettersituation besteht weiterhin Gefahr für die steirischen Einwohner. Deshalb sollten Wälder und Gebirge vermieden werden.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 19:46 / ©5 Minuten

„Wir haben in der Steiermark in den vergangenen Tagen eine dramatische Wettersituation erlebt. Unsere Einsatzkräfte sind stark gefordert und unermüdlich im Einsatz, um noch größeren Schaden von den Steirern abzuwenden. Wir appellieren an alle Steirer vorsichtig zu sein, bis sich die Lage tatsächlich entspannt und Wälder weiterhin zu meiden. Denn auch wenn der Wind nachlässt, ist die Gefahr umstürzender Bäume und herabfallender Äste groß”, äußerte sich Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP).

Trotz Entspannung Vorsicht geboten

Die extreme Tiefdruckentwicklung der letzten Tage ist laut Prognosen noch nicht vollständig überwunden. In den Hochlagen ging heute weiterhin ein starker Wind. Ein weiteres Niederschlagsfeld aus Nordosten hat heute die Steiermark erreicht, wobei der Regen am Nachmittag wieder stärker wird. Bis Mitternacht sollen noch vereinzelt Regenfälle auftreten. Eine Entspannung der Lage wird ab Dienstag erwartet, jedoch bleibt Vorsicht geboten, auch wenn der Regen und Wind nachlassen.

Wälder weiterhin unbedingt meiden

Der starke Wind hat in den steirischen Wäldern erhebliche Schäden angerichtet. Zwar entspannen sich die Verhältnisse allmählich mit dem Nachlassen der Windgeschwindigkeiten, doch bleiben aufgrund der aufgeweichten Böden und geschädigten Waldbestände umstürzende Bäume auch bei leichteren Windböen eine Gefahr. Die Gefahr lässt erst mit der Austrocknung der Böden nach.

Gefahr durch Hangrutschungen und Muren

Hangrutschungen und Muren sind auch weiterhin möglich, besonders in der nördlichen Obersteiermark, einschließlich der Regionen Veitsch, Thörl/Aflenzer Becken, Präbichl, Mariazell und Ennstal. Aufgrund der intensiven Durchfeuchtung des Untergrunds in diesen Gebieten und der noch zu erwartenden mäßigen bis starken Niederschläge bis Montagabend ist mit weiteren Hangrutschungen und Muren zu rechnen.

Lawinengefahr: Keine Touren im Gebirge

Aufgrund der erheblichen Lawinengefahr wird dringend von Touren im Gebirge abgeraten. Die Schneefallgrenze steigt, was zu verstärktem Gleiten der Schneedecke auf dem nassen Boden führt. Diese Bedingungen erhöhen das Risiko von Lawinen erheblich. Die aktuelle Lage erfordert deshalb besondere Vorsicht, da der Regen die Stabilität der Schneedecke beeinträchtigt und die Gefahr von Schneebrettern und Lawinen weiter ansteigt.