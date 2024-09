Gedenkbank für Sternenkinder in Wernberg aufgestellt

Die farbenfrohe Gedenkbank für Sternenkinder wurde kürzlich in Wernberg eingeweiht.

16. September 2024

An seinem 35. Geburtstag im Jahr 2023 rief John Patrick Platzer, Präsident des gemeinnützigen Vereins „Soldaten mit Herz“, das Projekt „Johns Sternenbank“ ins Leben. Diese besonderen Bänke sind mit einem QR-Code versehen, der Betroffene zur Webseite www.mein-sternenkind.net führt. Auch in der Gemeinde Wernberg wurde nun eine solche Bank aufgestellt.

©Wandelstern Die Sternenbank in Wernberg ist mit einem QR-Code versehen.

„Weit mehr als nur Sitzgelegenheiten“

„Die kreativen Werke der Kinder und Jugendlichen sind nicht nur Kunst, sondern ein Ausdruck von Mitgefühl und Solidarität für Sternenkindfamilien. Ich wünsche mir, dass die, die es betrifft, durch diese Bank die nötige Hilfe bekommen und dass es so wenig wie möglich sind, die es müssen“, so Platzer. Bernadette Hartl, Obfrau des Vereins Wandelstern und Mitarbeiterin bei Querkopf, erklärte: „Diese Bänke sind weit mehr als nur Sitzgelegenheiten – sie sind ein Symbol für Gemeinschaft und die frühzeitige Sensibilisierung unserer Kinder und Jugendlichen für das Thema ‚Sternenkinder‘.“ Auch Stefanie Zwattendorfer, Leiterin von Querkopf, bedankte sich für das Projekt und hob hervor: „Es ist essenziell, bereits früh auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Durch diese Initiative erhalten Familien einen Ort der Erinnerung, der sie in ihrer Trauer unterstützt.“