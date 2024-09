Retentionsbecken in St. Pölten ist voll: „Es ist mit Hochwasser zu rechnen“

Die Stadt St. Pölten fordert Anwohner auf, Sandsäcke vor Eingängen und Fenstern zu platzieren, um sich gegen die drohende Überschwemmung durch das volle Retentionsbecken am Nadelbach zu schützen.

Die Stadt St. Pölten fordert Anwohner auf, Sandsäcke vor Eingängen und Fenstern zu platzieren, um sich gegen die drohende Überschwemmung durch das volle Retentionsbecken am Nadelbach zu schützen.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 19:50 / ©BFKDO St. Pölten

In St. Pölten sorgt das Retentionsbecken am Nadelbach aufgrund der heftigen Niederschläge für Besorgnis. Die Stadt St. Pölten gibt eine dringende Warnung heraus: „Achtung! Aufgrund der starken Niederschläge ist das Retentionsbecken am Nadelbach gefüllt. Es ist mit Hochwasser im Bereich Linzerstraße, Schießstattring, Hötzendorfstraße und Lagerhausgasse zu rechnen.“

„Sandsäcke vor Hauseingangstüre, Kellerfenster und sonstigen Öffnungen des Hauses zu legen“

Die Bewohner der betroffenen Gebiete werden aufgefordert, schnell zu handeln, um ihre Häuser zu schützen. „Es wird dringend empfohlen, die vorhandenen Sandsäcke vor Hauseingangstüre, Kellerfenster und sonstigen Öffnungen des Hauses zu legen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 19:55 Uhr aktualisiert