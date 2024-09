Fluten forderten viertes Todesopfer in Niederösterreich

In Niederösterreich wurde ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit den aktuellen Hochwasserereignissen gemeldet. Laut ORF Niederösterreich wurde im Strombad Kritzendorf in Klosterneuburg, Bezirk Tulln, Niederösterreich, eine Leiche gefunden. Weitere Informationen werden in Kürze. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter in Österreich gibt es auch in unserem Liveticker hier.

*Hinweis: Der Artikel wurde aktualisiert, um neue Informationen einzubeziehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 20:27 Uhr aktualisiert