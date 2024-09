Unwetter-Chaos: Feuerwehr musste 114-mal ausrücken

Die FF Pöllau musste wegen des Unwetters am Wochenende zu 113 Einsätzen ausrücken.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 20:18 / ©Freiwillige Feuerwehr Pöllau

Am Freitagmorgen um 5.48 Uhr ging der erste Alarm bei der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau ein. Die Einsatzkräfte waren aufgrund der Wettervorhersage auf das bevorstehende Wochenende vorbereitet. Um eine kontinuierliche Alarmierung der gesamten Mannschaft in der Nacht zu vermeiden, wurden Bereitschaftsgruppen eingerichtet, die im Rüsthaus übernachteten und bei Bedarf per Funk alarmiert wurden.

Zahlreiche Sturmeinsätze

Bis Samstagabend verzeichnete die im Rüsthaus eingerichtete Einsatzleitung 30 Schadenslagen im eigenen Löschbereich sowie einen Einsatz zur Unterstützung einer anderen Feuerwehr. Neben zahlreichen Sturmeinsätzen mussten die Feuerwehrleute auch zu zwei Brandmeldealarmen, einer überhitzten Heizungsanlage und einer Autobergung ausrücken.

Sturmhöhepunkt: Sicherstellung der Rettungseinsätze

Am Sonntag traf der Sturm das Pöllauertal mit voller Wucht. Die oberste Priorität lag auf der Freihaltung der Hauptverkehrsrouten und der Sicherstellung von Rettungseinsätzen. Die Mannschaft rückte automatisch bei jedem Rettungseinsatz des Roten Kreuzes aus, um die Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge sicherzustellen.

Sturmschäden und Stromausfall

Neben den zahlreichen Baumbergungen kam es auch zu besonders herausfordernde Einsätze für die Feuerwehr. Dazu gehörten die Bergung eines LKWs, mehrere abgedeckte Dächer, eine Verklausung sowie Bäume und Stromleitungen, die auf Fahrbahnen gefallen waren. Besonders kritisch war auch die Notstromversorgung für einen Haushalt, in dem eine Person auf ein Beatmungsgerät angewiesen ist und der Strom ausgefallen war.

Unterstützung bei Unwettereinsätzen

Als am Sonntag weitere 83 Schadenslagen der Feuerwehr gemeldet wurden, wurde Unterstützung vom Einsatzstab des Bereichsfeuerwehrverbandes Hartberg angefordert. Am Nachmittag trafen sieben Fahrzeugen und 49 Einsatzkräften ein, um bei der Bewältigung der Sturmschäden zu helfen. Insgesamt musste die Freiwillige Feuerwehr Pöllau am Wochenende 113 Schadenslagen im eigenen und einem benachbarten Löschbereich abarbeiten.

