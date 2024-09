„(R)eine Mädchensache“: Neues Wohnheim für Mädchen in Not

„Das hier ist meine Familie. Die Betreuer, die Mitbewohner, auch unsere zwei

Therapiehunde. Ich freu mich schon, wenn hier alles neu gemacht ist. Das wird cool“, sagte die 14-jährige Michaela, die seit zwei Jahren in der Mädchenwohngemeinschaft von SOS-Kinderdorf lebt. Die Mädchen im Alter von 10 bis 18 Jahren kommen unter die Obhut von SOS-Kinderdorf und haben zu diesem Zeitpunkt schon viel Traumatisierendes erlebt. Aus verschiedenen Gründen ist es ihnen nicht mehr möglich Zuhause zu wohnen. Oft sind die Eltern psychisch- oder suchtkrank. Oder sie kommen aufgrund von Gewalt- und Missbrauchserfahrungen. Der erste Schritt in der Gemeinschaft ist die Stabilisierung.

Neubau für Jugendliche

Nun freuen sich alle auf den geplanten Neubau des bisherigen Quartiers im schlechten Zustand. Bis Ende 2025 soll in Straßgang ein neues, nachhaltig konzipiertes Zuhause mit Platz für 11 junge Mädchen stehen. Um einen leichteren Einstieg in die Erwachsenenwelt zu schaffen, sollen Kleinwohnungen eingerichtet werden. Um dem steigenden Therapiebedarf entgegenzuwirken, werden neue Räumlichkeiten und Begegnungszonen für therapeutische Begleitung errichtet. „Die psychischen Belastungen junger Menschen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Bei Rat auf Draht werden wöchentlich durchschnittlich 40 Beratungen zu psychischen Erkrankungen geführt“, so SOS-Kinderdorfleiterin Birgitta Thurner.

Apotheken unterstützen mit Buttons

Dank der Unterstützung von Unternehmenspartnern und Freunden kann SOS-Kinderdorf jetzt den lang ersehnten Neubau einer Wohngruppe für junge Mädchen mit Therapiebedarf realisieren. Auch die Apothekerkammer Steiermark hat einen Beitrag dazu geleistet. „Die Unterstützung des SOS-Kinderdorfs hat für die Apotheken schon Tradition und ist ein Herzensanliegen. Vor allem in so krisenhaften Zeiten jungen Menschen Halt zu geben, wenn sie auf wackligen Boden stehen, ist uns besonders wichtig“, erläuterten Alexandra Fuchsbichler, Präsidentin Apothekerkammer Steiermark und Vizepräsidentin Alexandra Mandl nach erfolgreichem Abschluss des tollen Buttonsprojekts. Die Apothekerkammer Steiermark & SOS- Kinderdorf hatten dafür gemeinsam lustige BUTTONS gestaltet, die mit einer Mindestspende von 3 Euro in den steirischen Apotheken restlos verkauft wurden.