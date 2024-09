Tragödie am Schulweg: Mädchen (14) von Zug erfasst

Die Tragödie spielte sich am heutigen Montagmorgen, dem 16. September, gegen 7.15 Uhr, in Rees, im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ab. Die 14-jährige Schülerin wollte ihren Zug erwischen und überquerte die Gleise trotz Rotlicht und geschlossener Schranke. Ein ÖBB-Nightjet, der von Tirol nach Amsterdam unterwegs war, fuhr in diesem Moment durch und erfasste das Mädchen. Leider kam für sie jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch am Unfallort. Mehrere Anwesende, darunter auch Jugendliche, wurden Augenzeugen der Tragödie – sie wurden vom Opferschutz betreut. Im ÖBB-Zug dürften sich etwa 300 Passagiere befunden haben.