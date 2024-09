Langer Tag der Demenz: „Lassen wir Betroffene nicht alleine“

Vom 18. bis 20. September wird in Graz an mehreren Orten der Lange Tag der Demenz angeboten.

Vom 18. bis 20. September wird in Graz an mehreren Orten der Lange Tag der Demenz angeboten.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 21:11 / © Stadt Graz / Büro Krotzer

Wenn der Verdacht oder die Diagnose einer Demenzerkrankung feststeht, stellen sich viele Fragen für Betroffene und Angehörige. Es ist wichtig zu wissen, welche Schritte je nach Schweregrad der Erkrankung erforderlich sind und wo in Graz passende Unterstützung zu finden ist. „Der Lange Tag der Demenz bietet zahlreiche Veranstaltungen rund um die Erkrankung, sensibilisiert für das Thema und lässt Betroffene ebenso wie Angehörige nicht allein“, erklärte Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Die Steirische Alzheimerhilfe SALZ organisiert deshalb vom 18. bis 20. September 2024 den jährlichen Langen Tag der Demenz an verschiedenen Orten in Graz, um Orientierung und Hilfe zu bieten.

Programm Mittwoch, 18.09.2024 10.30 bis 13 Uhr: Matinée im Rathaus, Hauptplatz 1 18 bis 21 Uhr: Pflegekino „Die guten Jahre“ im KIZ RoyalKino, Conrad-von-Hötzendorf-Str.10 Donnerstag, 19.09.2024 8.15 bis 11 Uhr: KI meets Demenz / Wirtschaftsfrühstück im Haus Esther, Bethlehemgasse 6 14 bis 18 Uhr: Gottesdienst mit allen Sinnen – Marienkirche, Mariengasse 31 Freitag, 20.09.2024 8 bis 13 Uhr: Info am Markt, Kaiser-Josef-Platz 14.30 bis 17 Uhr: Tanz der grauen Zellen im Salon Stolz, Theodor-Körner-Str. 67

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 21:18 Uhr aktualisiert