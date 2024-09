Schwer verletzt: Fußgängerin kracht gegen Windschutzscheibe

In St.Leonhard in Graz kam es heute zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin erfasst.

In St.Leonhard in Graz kam es heute zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin erfasst.

Veröffentlicht am 16. September 2024, 21:15 / ©5 Minuten

Am 16. September gegen 12.45 Uhr fuhr ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Salzburg-Land mit seinem Auto auf der Schillerstraße und wollte in die Nibelungengasse übersetzen. Dabei dürfte er die Fußgängerin auf dem Schutzweg übersehen haben. Die Frau aus Graz prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürzte. Sie musste in das LKH Graz eingeliefert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.09.2024 um 21:18 Uhr aktualisiert