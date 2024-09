Waidmannsheil! Diese Neuerung erleichter die Jagd

Das amtliche Dokument für die steirischen Jäger wird künftig digital über die Land Steiermark App ausgestellt. Für alle bisherigen Jagdkartenbesitzer erfolgt die Umstellung automatisch „Mit der digitalen Jagdkarte schaffen wir als erstes österreichisches Bundesland eine praktische und unkomplizierte Alternative für die Jäger“, erklärt Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP). In Zukunft kann die Jagdausübungsberechtigung und die aufrechte Jagdhaftpflichtversicherung über die Land Steiermark App am Smartphone vorgezeigt werden. Außerdem wird die Beantragung der Jagdkarte künftig unkomplizierter und wohnortunabhängig werden.

Jagdkarte nun digital in der Land-Steiermark-App

„Bereits 160 Services können über die ,Land Steiermark-App‘ erledigt werden und sorgen dafür, dass die Steirer die Leistungen des Landes Steiermark noch leichter in Anspruch nehmen können. Mit der digitalen Jagdkarte erweitern wir das Angebot und sorgen für eine noch leistungsfähigere Verwaltung”, erklärte Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). Der Wunsch nach einer digitalen Jagdkarte würde schon lange bestehen. Denn das Handy ist nicht mehr wegzudenken im Alltag und ist bei jedem Schritt dabei. Es ist eine praktische Lösung für die steirischen Jäger. Für all jene, die weiterhin eine Jagdkarte in Papierform haben wollen, kann diese natürlich in den Bezirkshauptmannschaften beantragt werden.