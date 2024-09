Nach den Unwettern der letzten Tage: Regen lässt langsam nach

„Tiefdruckeinfluss nimmt im Ostalpenraum langsam ab, damit beruhigt sich das Wetter. Der Tag startet jedoch noch mit zahlreichen dichten Wolken. Örtlich muss außerdem noch mit letzten Regenschauern gerechnet werden, vor allem jedoch im Bergland“, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Im Tagesverlauf nimmt der Regen ab, bis zum Abend wechseln sich Sonne und dichtere Wolken ab. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad am Morgen, erreichen am Nachmittag 13 bis 20 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter in Österreich gibt es auch in unserem Liveticker hier.