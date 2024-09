Nach Regenchaos: Wien bleibt am Dienstag weitgehend trocken

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Wien von seiner besseren Seite.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Wien von seiner besseren Seite.

In Wien kehrt am Dienstag nach den heftigen Regenfällen der letzten Tage allmählich Ruhe ein. Der Tag startet zwar noch kühl mit etwa 9 Grad, doch die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf angenehme 19 Grad an. Der Wetterdienst Geosphere Austria erwartet ein Wechselspiel aus Sonnenschein und dichteren Wolkenfeldern. Die wichtigsten Informationen zum Unwetter in Österreich gibt es auch in unserem Liveticker hier.