Bis zu 18 Grad: Dienstag sorgt für Auflockerung

Am Dienstag lockert das Wetter in der Steiermark auf.

Am Dienstag lässt das Tief allmählich nach und bringt milderes Wetter in allen Höhenlagen. Nach einem trüben, jedoch weitgehend trockenen Start, gibt es tagsüber zunehmend Auflockerungen. Im Bergland der Alpensüdseite können dennoch gelegentlich Regenschauer auftreten. Die Temperaturen schwanken zwischen 4 und 11 Grad am Morgen und erreichen tagsüber Höchstwerte von 13 bis 18 Grad.