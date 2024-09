Schwalben in Not: Vogelhilfe Kärnten startet Aufruf

Aktuell herrscht auch in Kärnten große Schwalbennot. Die Zugvögel sind aufrgund der schlechten Wetterbedigungen gefährdet.

Veröffentlicht am 17. September 2024, 06:29 / ©Leserfoto

Die aktuell heftigen Wetterbedingungen setzen Zugvögeln wie Schwalben und Mauerseglern stark zu. Kälte, Regen und Stürme behindern ihre Nahrungssuche und Flugfähigkeit, was vermehrt zu Todesfällen führt. Besonders betroffen seien Mehlschwalben, die sich derzeit auf ihren Zug in den Süden vorbereiten. Durch das schlechte Wetter finden sie jedoch kaum Fluginsekten, ihre Hauptnahrungsquelle. Viele Vögel bleiben am Boden zurück, da sie sehr geschwächt sind.

Vogelhilfe Kärnten startet Aufruf:

Auch die Vogelhilfe Kärnten ruft nun in einem Facebook-Posting dazu auf, dass Schwalben, die am Boden liegen, sofort eingesammelt und auf eine 40 Grad warme Wärmflasche gesetzt werden sollen.